Молло: "Мой контракт с "Зенитом" рассчитан еще на два сезона"

Французский полузащитник "Зенита" Йоан Молло заявил, что он не собирается покидать клуб.

"Сейчас я на сборах команды в Австрии. Проводим очень большую и тяжелую работу. Мой контракт с "Зенитом" рассчитан еще на два сезона. По окончании предсезонной подготовки посмотрим, как все будет развиваться. Мне приятно работать под руководством столь именитого специалиста, как Манчини. По ходу тренировок чувствуется его опыт, строгость и любовь к дисциплине.

Буду ли искать другой клуб, если на меня не будут рассчитывать? Это настрой на поражение, а я не из таких. Как правило, я всегда иду до конца и добиваюсь того, к чему стремлюсь", - приводят слова Молло российские СМИ.

Напомним, что 27-летний Молло перешел в "Зенит" в начале этого года, провел за клуб 5 матчей и забил 1 гол.

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