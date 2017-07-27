Молло может покинуть "Зенит"

Хавбек "Зенита" Йоан Молло может этим летом покинуть питерский клуб, сообщают российские СМИ.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры 28-летнего француза считается возвращение в "Крылья Советов".

Однако камнем преткновения для перехода в самарский клуб является зарплата футболиста.

Напомним, что Молло выступал за "Крылья Советов" с 2015 по 2016 год.

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