Молло может покинуть "Зенит"

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Молло может покинуть "Зенит"

Хавбек "Зенита" Йоан Молло может этим летом покинуть питерский клуб, сообщают российские СМИ.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры 28-летнего француза считается возвращение в "Крылья Советов".

Однако камнем преткновения для перехода в самарский клуб является зарплата футболиста.

Напомним, что Молло выступал за "Крылья Советов" с 2015 по 2016 год. 

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