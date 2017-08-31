Молло может продолжить карьеру в Азербайджане

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Молло может продолжить карьеру в Азербайджане

Бывший полузащитник "Зенита" Йоан Молло может перейти в "Карабах", сообщает азербайджанская пресса.

Напомним, что накануне 28-летний француз расторг контракт с питерским клубом и сейчас является свободным агентом.

"Карабах" в преддверии дебюта в групповом этапе Лиги Чемпионов хочет усилить линию атаки и Молло считается приоритетным для этого вариантом.

Стоит отметить, что на Молло также претендуют "Нант" и "Фулхэм". | http://soccernews.ru

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