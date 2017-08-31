Молло может продолжить карьеру в Азербайджане
Бывший полузащитник "Зенита" Йоан Молло может перейти в "Карабах", сообщает азербайджанская пресса.
Напомним, что накануне 28-летний француз расторг контракт с питерским клубом и сейчас является свободным агентом.
"Карабах" в преддверии дебюта в групповом этапе Лиги Чемпионов хочет усилить линию атаки и Молло считается приоритетным для этого вариантом.
Стоит отметить, что на Молло также претендуют "Нант" и "Фулхэм". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Карабах
|28
|62
|2
|Габала
|28
|52
|3
|Интер Баку
|28
|43
|4
|Zirə
|28
|39
|5
|ФК Гянджа
|28
|36
|6
|Сумгаит
|28
|35
|7
|Нефтчи
|28
|29
|8
|Олимпик
|28
|10