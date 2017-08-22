Молло: "На сто процентов остаюсь в "Зените"

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Молло: "На сто процентов остаюсь в "Зените"Полузащитник питерского "Зенита" Йоан Молло поделился планами относительно своего ближайшего будущего.

"Мой контракт рассчитан ещt на три года. Я на сто процентов остаюсь в "Зените". Много команд хочет меня, но я не хочу. Да, сейчас я играю во второй команде, но каждый день я учу молодых игроков", - цитирует 28-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, Фурсенко высказался о возможном приобретении "Зенитом" Месси и Агуэро. | soccernews.ru

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