Молло показал фанатам "Зенита" средний палец

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Молло показал фанатам "Зенита" средний палец

В матче 4-го тура чемпионата России в первом дивизионе (ФНЛ) "Зенит-2" на своем поле обыграл "Сибирь" со счетом 2:1.

По окончании первого тайма фанаты питерского клуба оскорбляли хавбека своей команды Йоан Молло, грубо называя его гомосексуалистом. В ответ на это футболист показал болельщикам средний палец.

Стоит отметить, что Молло несколько раз выставлял в своем Instagram свои фотографии с мужчинами.

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