Молло получил наказание за оскорбительный жест в адрес фанатов

Полузащитник питерского "Зенита" Йоан Молло получил наказание за оскорбительный жест, показанный в адрес фанатов в игре второй команды "сине-бело-голубых" против "Сибири".

Так, КДК РФС, рассмотрев поведение 28-летнего хавбека в поединке ФНЛ, присудил ему двухматчевую дисквалификацию. Кроме того, француз обязан будет выплатить штраф в сумме 20-ти тысяч рублей.

Напомним, Молло уже высказался о своему поступке. | soccernews.ru