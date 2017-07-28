Молло получил наказание за оскорбительный жест в адрес фанатов

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Молло получил наказание за оскорбительный жест в адрес фанатовПолузащитник питерского "Зенита" Йоан Молло получил наказание за оскорбительный жест, показанный в адрес фанатов в игре второй команды "сине-бело-голубых" против "Сибири".

Так, КДК РФС, рассмотрев поведение 28-летнего хавбека в поединке ФНЛ, присудил ему двухматчевую дисквалификацию. Кроме того, француз обязан будет выплатить штраф в сумме 20-ти тысяч рублей.

Напомним, Молло уже высказался о своему поступке. | soccernews.ru

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