Молло попрощался с "Зенитом"
Экс-игрок "Зенита" Йоан Молло обратился к питерскому клубу и пожелал ему удачи в новом сезоне.
Напомним, что стороны расторгли контракт 30 августа.
"Спасибо, "Зенит". Желаю всего наилучшего. Благодарен партнерам, болельщикам, всем. Желаю команде завоевать чемпионство", - написал Молло в социальной сети.
28-летний француз провел за сине-бело-голубых семь матчей и забил один гол.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|8
|20
|2
|Локомотив Москва
|8
|19
|3
|Ростов
|8
|15
|4
|Краснодар
|8
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|ЦСКА Москва
|8
|13
|7
|Ахмат
|8
|12
|8
|Уфа
|8
|10
|9
|Спартак Москва
|8
|9
|10
|Урал
|8
|9
|11
|Динамо Москва
|8
|8
|12
|Тосно
|8
|7
|13
|Арсенал Тула
|8
|7
|14
|Анжи
|8
|6
|15
|СКА Хабаровск
|8
|6
|16
|Амкар
|8
|5