Молло попрощался с "Зенитом"

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Молло попрощался с "Зенитом"Экс-игрок "Зенита" Йоан Молло обратился к питерскому клубу и пожелал ему удачи в новом сезоне.

Напомним, что стороны расторгли контракт 30 августа. 

"Спасибо, "Зенит". Желаю всего наилучшего. Благодарен партнерам, болельщикам, всем. Желаю команде завоевать чемпионство", - написал Молло в социальной сети.

28-летний француз провел за сине-бело-голубых семь матчей и забил один гол. 

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