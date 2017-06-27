Молло: "С Манчини "Зенит" способен выиграть чемпионат России и Лигу Европы"

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Молло: "С Манчини "Зенит" способен выиграть чемпионат России и Лигу Европы"

Французский хавбек "Зенита" Йоан Молло высказался о целях команды на следующий сезон.

"Конечно, с Манчини мы способны выиграть чемпионат и Лигу Европы. Какие ещё могут быть амбиции у "Зенита"? Мы здесь не для того, чтобы бороться за вторые места. Ничего не достаётся просто так, но новый тренер точно подскажет нам, что делать" - сказал Молло.

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