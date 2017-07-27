Молло: "Тот жест был для моего друга на трибуне"



Французский полузащитник "Зенита" Йоан Молло заявил, что он показывал средний палец не фанатам.

"Я хочу принести свои искренние извинения своим болельщикам, за некрасивый жест, который предназначался для одного единственного человека. На матч приехал мой друг, во время перерыва мы с ним поспорили, что я забью гол до конца первого тайма. Когда арбитр дал свисток, мой друг показал мне этот жест с трибуны, а я ответил ему тем же, ради шутки, не предполагая кого-то обидеть. Я бы никогда не позволил себе и кому-то еще обидеть своих болельщиков. Это правда", - написал Молло в своем инстаграме.

Напомним, что болельщики "Зенита" оскорбляли футболиста и в грубой обзывали его гомосексуалистом.

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