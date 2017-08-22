Молло: "Видео с мужчиной в постели? Это был мой папа"

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло рассказал о видео в своем Instagram, где мужчина целует его в лоб.

"Мое скандальное видео в Instagram - большая шутка. У меня один вопрос: когда два мальчика спят вместе - это гомосексуализм? Для меня это не проблема. Гомосексуализм или нет - в моей стране это неважно. Но хочу сказать, что это мой папа. Я люблю папу. Когда меня спрашивают об ориентации, я даже не понимаю этого вопроса. В первую очередь я футболист", - приводит слова Молло телеканал "Санкт-Петербург".

Видео: Молло с мужчиной в кровати.

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