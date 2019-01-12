Молодая звезда "Реала" поставила серьезное условие клубу

Теги реал мадридвинисиус жуниоргарет бэйл

Молодая звезда "Реала" поставила серьезное условие клубу

Бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор хочет играть за клуб под 11-м номером, сообщает AS.

В данный момент этот номер принадлежит валлийскому форварду Гарету Бэйлу, а сам Винисиус выступает в футболке с номером 28.

18-летний Винисиус перешел в "Реал" прошлым летом из "Фламенго" за 61 миллион евро. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей за королевский клуб во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь голевых пасов.

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