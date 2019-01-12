Молодая звезда "Реала" поставила серьезное условие клубу

Бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор хочет играть за клуб под 11-м номером, сообщает AS.

В данный момент этот номер принадлежит валлийскому форварду Гарету Бэйлу, а сам Винисиус выступает в футболке с номером 28.

18-летний Винисиус перешел в "Реал" прошлым летом из "Фламенго" за 61 миллион евро. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей за королевский клуб во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь голевых пасов.

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