Молодая звезда "Реала" пропустит около двух месяцев из-за травмы

Полузащитник "Реала" Винисиус скорее всего пропустит несколько месяцев из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт мадридцев.

Футболист получил повреждение в матче 1/8 Лиги чемпионов против "Аякса" (1:4).

Игрок прошел несколько медицинских тестов, по результатам которых у Винисиуса диагностировали разрыв связок голеностопного сустава правой ноги.

В нынешнем сезоне он участвовал в 28 матчах, в которых отметился 4 голами и 2 ассистами.

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