Молодая звезда "Реала" впервые в карьере получит вызов в сборную Бразилии



Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор в марте будет вызван в сборную Бразилии, сообщает AS.

По сведениям издания, главный тренер бразильской национальной команды Тите хочет использовать футболиста в товарищеских матчах. Для Винисиуса вызов в сборную станет первым в карьере.

Также в сборную могут быть вызваны Лукас Пакета ("Милан") и Эдер Милитао ("Порту").

В нынешнем сезоне Винисиус провел за "Реал" 22 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал 11 голевых пасов. Ранее он вызывался в юношеские и молодежные сборные Бразилии.

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