Молодая звезда "Ромы" отругал свою мать из-за соцсетей
Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло недоволен поведением своей матери Франчески, которая регулярно выкладывает фотографии в Instagram с надутыми губами.
"Мама, перестань публиковать такие фотографии. Что ты делаешь со своим ртом? Тебе ведь уже 40 лет", - написал Дзаньоло в комментариях к фотографии.
В данный момент число подписчиков в Instagram Франчески превышает 173 тысячи человек.
В нынешнем сезоне 19-летний Дзаньоло провел за "Рому" 22 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал два голевых паса. Интерес к хавбеку проявляют "Реал" и "Ювентус".
Не пропустите: Николо Дзаньоло рассказал о целях на будущее. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|23
|43
|4
|Милан
|24
|42
|5
|Рома
|23
|38
|6
|Лацио
|23
|38
|7
|Аталанта
|24
|38
|8
|Торино
|23
|34
|9
|Сампдория
|23
|33
|10
|Фиорентина
|23
|32
|11
|Сассуоло
|23
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|23
|25
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|СПАЛ
|23
|22
|16
|Удинезе
|23
|19
|17
|Болонья
|23
|18
|18
|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|23
|9