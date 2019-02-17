Молодая звезда "Ромы" отругал свою мать из-за соцсетей

Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло недоволен поведением своей матери Франчески, которая регулярно выкладывает фотографии в Instagram с надутыми губами.

"Мама, перестань публиковать такие фотографии. Что ты делаешь со своим ртом? Тебе ведь уже 40 лет", - написал Дзаньоло в комментариях к фотографии.

В данный момент число подписчиков в Instagram Франчески превышает 173 тысячи человек.

В нынешнем сезоне 19-летний Дзаньоло провел за "Рому" 22 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал два голевых паса. Интерес к хавбеку проявляют "Реал" и "Ювентус".

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