Молодежь "Манчестер Юнайтед" недовольна Роналду
Фото: инстаграм Роналду\Автор неизвестен
Некоторые молодые футболисты "Манчестер Юнайтед" недовольны поведением португальского нападающего команды Криштиану Роналду, сообщает издание The Athletic.
По информации источника, ситуация с Роналду настолько плоха, что даже не владеющий английским языком уругваец Эдинсон Кавани, лучше португальца влияет на атмосферу в раздевалке команды.
Отмечается, что тесные отношения Роналду с партнерами по сборной Португалии Бруну Фернандешем и Диогу Далотом стала первопричиной к разрушении связей внутри "МЮ".
К тому же многим молодыми футболистам "Юнайтед" не понравилась реплика Роналду, в которой он раскритиковал новое поколение, сказав, что "плохо реагируют на критику в собственный адрес".
Также не пропустите: "Верона" обыграла "Болонью" в матче Серии А. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 21 января
-
Молодежь "Манчестер Юнайтед" недовольна Роналду
-
"Лион" обыграл "Сент-Этьен" в Лиге 1
-
"Норвич" уверенно обыграл "Уотфорд" в АПЛ
-
"Бетис" разгромил "Эспаньол" в матче Ла Лиги
-
"Верона" обыграла "Болонью" в матче Серии А
-
Уверенные победы России и Хорватии: результаты Евро-2022 по футзалу 21 января
-
Языджи высказался о переходе в ЦСКА
-
Конте хочет видеть в "Тоттенхэме" полузащитника "Милана"
-
Бернандески заинтересовал "Интер"
-
Алекс Сандро может перейти в "Барселону"
-
Сборная России ярко начала Евро-2022 по футзалу
-
"Барселона" огласила окончательный диагноз Фати
-
Бордалас поделился ожиданиями от матча против "Атлетико"
-
"Рубин" не хочет платить Деспотовичу за расторжение контракта
-
"Барселона" хочет подписать нападающего после травмы Фати
-
Гайя продлит контракт с "Валенсией". Игрока хочет "Барселона"
-
УЕФА ожидает роста стоимости телевизионных прав Лиги чемпионов с внедрением нового формата
-
"Валенсия" может подписать защитника "Атлетика"
-
"Манчестер Сити" близок к подписанию Хулиана Альвареса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18