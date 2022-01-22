Молодежь "Манчестер Юнайтед" недовольна Роналду

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Молодежь "Манчестер Юнайтед" недовольна Роналду

Фото: инстаграм Роналду\Автор неизвестен

Некоторые молодые футболисты "Манчестер Юнайтед" недовольны поведением португальского нападающего команды Криштиану Роналду, сообщает издание The Athletic. 

По информации источника, ситуация с Роналду настолько плоха, что даже не владеющий английским языком уругваец Эдинсон Кавани, лучше португальца влияет на атмосферу в раздевалке команды.

Отмечается, что тесные отношения Роналду с партнерами по сборной Португалии Бруну Фернандешем и Диогу Далотом стала первопричиной к разрушении связей внутри "МЮ".

К тому же многим молодыми футболистам "Юнайтед" не понравилась реплика Роналду, в которой он раскритиковал новое поколение, сказав, что "плохо реагируют на критику в собственный адрес".

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