Молодежка "Спартака" гарантировала себе попадание в стыковые матчи за выход в плей-офф юношеской Лиги Чемпионов

Завершились матчи пятого тура группового этапа в юношеской Лиге чемпионов в группе Е. "Спартак" разгромил "Марибор", а "Севилья" крупно уступила "Ливерпулю". Таким образом "красно-белые" обеспечили себе как минимум второе место в группе, которое дает сыграть в стыковых матчах за выход 1/8 финала.

"Спартак" Россия – "Марибор" Словения - 5:0 (2:0)

Голы: Калачевский, 32 - 1:0, Калачевский, 38 - 2:0, Руденко, 48 - 3:0, Мазуров, 72 - 4:0, Руденко, 77 - 5:0

"Спартак": Максименко, Миронов, Воропаев, Рассказов, Актисов, Бакаев (Мазуров, 61), Калачевский, Володкин (Орехов, 75), Игнатов (Пацев, 80), Руденко, Прошляков.

"Марибор": Цайнко, Жгайнер, Страх, Ходжич, Пиртовшек, Верховчак (Мутавчич, 62), Грайфонер, Жугель (Морец, 75), Огринец, Штусей, Куковец (Хорват, 83).

"Севилья" Испания – "Ливерпуль" Англия - 0:4 (0:2)

Голы: Миллар, 1 - 0:1, Кейн, 39 - 0:2, Брюстер, 51 - 0:3, Адеканье, 90 - 0:4

"Севилья": Вакас, Эспинар, Энрике Риос, Фатторе (Хуан Перес, 46), Кальдерон (Плиего, 46; Кандела, 67), Эспинар, Хосе Алонсо, Вьедма, Диури, Шараф, Васкес.

"Ливерпуль": Грабара, Рафаэл Камашу, Уильямс, Джонстон, Кейн, Льюис, Джонс (Тагсет, 76), Мастерсон, Миллар (Адеканье, 62), Брюстер, Вудберн (Глэтзел, 85).

Положение команд: Ливерпуль - 12, Спартак - 8, Севилья - 5, Марибор - 3.

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