Молодежка тульского "Арсенала" с рекордным счетом разгромила "Ростов"

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Молодежка тульского "Арсенала" с рекордным счетом разгромила "Ростов"
В матче 3-го тура молодежного первенства России тульский "Арсенал" на своем поле разгромил "Ростов" со счетом 7:0. Эта победа стала самой крупной в истории молодежки тульского клуба.

По два мяча забили Даниил Хлусевич и Тимур Лобанов. Еще по голу на счету Тамерлана Мусаева, Георгия Сулаквелидзе и Даниила Ерофеева.

После 3 туров "Арсенал" занимает пятое место в турнирной таблице молодежного первенства, набрав шесть очков. "Ростов" находится на 12-й позиции, имея в активе три очка.

"Арсенал" - "Ростов"- 7:0 (2:0)
Голы: Хлусевич, 29 - 1:0, Мусаев, 36 - 2:0, Сулаквелидзе, 59 - 3:0, Хлусевич, 75 - 4:0, Лобанов, 78 - 5:0, Ерофеев, 82 - 6:0, Лобанов, 90+2 - 7:0

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