Молодежка "Зенита" обыграла "Рубина", "Ротор" и "Тамбов" сыграли вничью

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Молодежка "Зенита" обыграла "Рубина", "Ротор" и "Тамбов" сыграли вничью

В молодежном первенстве чемпионата России "Зенит" обыграл "Рубина" (2:1), "Тамбов" и "Ротор" сыграли вничью.

"Тамбов - мол." - "Ротор - мол." - 2:2 (1:1)

Голы: Попов А., 10 - 1:0, Попов Н., 21 - 1:1, Михайлов, 82 - 1:2, Меренчуков, 88 (с пенальти) - 2:2.

"Рубин - мол." - "Зенит - мол." - 1:2 (0:0)

Голы: Терещук, 49 - 0:1, Фомин, 65 - 1:1, Хотулев, 90 (с пенальти) - 1:2.

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