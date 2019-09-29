Молодежная команда "Арсенала" разгромила "Краснодар"

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Молодежная команда "Арсенала" разгромила "Краснодар"

Тульский "Арсенал" обыграл "Краснодар" в рамках 11-го тура молодежного первенства России.

"Арсенал" с 20 баллами занимает 3 место в турнирной таблице, у "Краснодара" 13 очков и 13 место.

"Краснодар - мол." - "Арсенал Т - мол." - 0:4 (0:4)

Голы: Мусаев, 5 (с пенальти) - 0:1, Куль, 27 - 0:2, Хлусевич, 32 - 0:3, Гарастюк, 37 - 0:4.

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