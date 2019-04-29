Молодежная команда ЦСКА стала чемпионом России

Победителем молодежного чемпионата России стал ЦСКА.

ЦСКА стал недосягаемым для преследователей благодаря тому, что конкурент армейцев "Спартак" не сумел обыграть "Рубин" (1:1) в матче 26-го тура. Таким образом, ЦСКА стал чемпионом досрочно, за 4 тура до финиша.

Армейский клуб впервые выиграл молодежный чемпионат и догнал по этому показателю "Зенит" и "Краснодар" (по 1). Чаще чемпионами становились "Спартак" (4), "Динамо" (3) и "Локомотив" (2).

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