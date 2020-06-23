Молодёжная команда "Динамо" готовится к матчу с ЦСКА

Весь основной состав московского "Динамо" продолжает находиться на карантине, поэтому участие изолированных футболистов в ближайшем матче под вопросом.

Если в самое ближайшее время ситуация не изменится, то играть с ЦСКА придётся молодёжной команде "бело-голубых", которая уже готовится к дерби.

Ранее был перенесён матч "Динамо" с "Краснодаром" из-за вспышки коронавируса в столичном клубе, однако других резервных дат в календаре чемпионата нет.

Встреча двух московских команд запланирована на 27 июня.

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