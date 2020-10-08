Молодежная сборная Хорватии разгромила команду Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2021

Теги хорватиясан-марино

Молодежная сборная Хорватии разгромила команду Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2021

Молодежная сборная Хорватии забила 10 безответных команде "Сан-Марино" в матче отборочного турнира Евро-2021.

Три гола забил хавбек Лука Иванушеч. Хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович отыграл весь матч и отдал ассист.

Хорватия U-21 - Сан-Марино U-21 - 10:0

Хорватия занимает 2 место в группе 4.

А еще: Россия проиграла Швеции в товарищеском матче| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Геркус сообщил том, что "Спартак" приобретет игрока "Челси" Мозеса

Геркус сообщил том, что "Спартак" приобретет игрока "Челси" Мозеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Испания Испания 6 8
2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
2 Шотландия Шотландия 6 8
3 Уэльс Уэльс 6 4
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов