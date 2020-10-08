Молодежная сборная Хорватии разгромила команду Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2021

Молодежная сборная Хорватии забила 10 безответных команде "Сан-Марино" в матче отборочного турнира Евро-2021.

Три гола забил хавбек Лука Иванушеч. Хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович отыграл весь матч и отдал ассист.

Хорватия U-21 - Сан-Марино U-21 - 10:0

Хорватия занимает 2 место в группе 4.

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