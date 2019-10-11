Молодёжная сборная России едва не проиграла Польше в квалификации Евро-2021

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Молодёжная сборная России едва не проиграла Польше в квалификации Евро-2021

В рамках квалификации молодёжного Евро-2021 сборная России на своём поле сыграла вничью с Польшей.

Гости дважды вели в счёте, однако россияне сумели отыграться благодаря голам игроков "Краснодара" Даниила Уткина и Магомеда-Шапи Сулейманова.

Россия U-21 – Польша U-21 - 2:2

Голы: Дивеев, 10 (автогол) - 0:1, Уткин, 25 - 1:1, Клималя, 45 - 1:2, Сулейманов, 90+1 - 2:2.

Россия U-21: Максименко, Рассказов, Дивеев, Круговой, Евгеньев, Обляков, Ломовицкий (Лесовой, 77), Умяров (Грулев, 86), Уткин (Глушенков, 60), Сулейманов, Чалов.

Польша U-21: Грабара, Валюкевич, Гумны, Пестка, Плахета (Бида, 76), Богуш (Модер, 86), Филя, Дзичек, Юзвяк, Собочиньски, Клималя (Томчик, 67).

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