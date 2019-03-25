Молодежная сборная России крупно обыграла Норвегию

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Молодежная сборная России крупно обыграла Норвегию

В рамках товарищеской игры молодежная сборная России уверенно разобралась с Норвегией.

Россия - Норвегия 5:1

Голы: Ломовицкий, 12 - 1:0, Йонсен, 42 - 1:1, Тугарев, 63 - 2:1, Грулев, 76 - 3:1, Грулев, 80 - 4:1, Грулев, 84 - 5:1

Россия: Максименко (Ломаев 46), Лысов (Круговой 46), Калугин, Бородин (Киселев 55), Дивеев (Лапшов 46), Ломовицкий (Уткин 46), Голубев (Мусаев 60), Обляков (Тугарев 46), Глебов (Адуев 60), Игнатьев (Грулев 60), Сулейманов (Глушенков 46).

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