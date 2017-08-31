Молодежная сборная России не сумела обыграть сверстников из Армении

В матче первого тура отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2019 сборная России на своем поле сыграла вничью с Арменией.

Россия U-21 – Армения U-21 - 0:0

Россия U-21: Митрюшкин, Шакуро, Чернов, Лихачев, Ланин, Фомин, Зуев (Ахметов, 76), Жигулев, Баринов, Мелкадзе (Обляков, 46), Чалов (Игнатьев, 61). | http://soccernews.ru