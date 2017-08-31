Молодежная сборная России не сумела обыграть сверстников из Армении
В матче первого тура отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2019 сборная России на своем поле сыграла вничью с Арменией.
Россия U-21 – Армения U-21 - 0:0
Россия U-21: Митрюшкин, Шакуро, Чернов, Лихачев, Ланин, Фомин, Зуев (Ахметов, 76), Жигулев, Баринов, Мелкадзе (Обляков, 46), Чалов (Игнатьев, 61). | http://soccernews.ru
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Бельгия – Гибралтар - 9:0, Кипр – Босния - 3:2 (обзоры)
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Франция – Голландия – 4:0, Болгария - Швеция - 3:2 (обзоры)
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Португалия разгромила Фарерские острова, Швейцария крупно победила Андорру
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1