Молодежная сборная России обыграла австрийцев в отборочном матче к Чемпионату Европы

Молодежная сборная России обыграв сверстников из Австрии в отборочном матче к Чемпионату Европы, возглавила турнирную таблицу своей группы.

Россия U-21 - Австрия U-21 - 1:0

Гол: Жемалетдинов, 27 - 1:0 (пенальти).

Россия U-21: Митрюшкин, Рассказов, Довбня, Чернов, Шакуро, Гулиев, Ланин, Жемалетдинов, Жигулев, Зуев (Бакаев, 63), Мелкадзе.

Напомним, национальная сборная России сыграет товарищеский матч против Бразилии. | soccernews.ru