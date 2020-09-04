Молодежная сборная России обыграла Болгарию в отборе Евро-2021

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Молодежная сборная России обыграла Болгарию в отборе Евро-2021

Молодежная сборная России обыграла Болгарию в отборочном матче чемпионата Европы-2021.

В составе россиян отметились полузащитник Максим Глушенков и защитник Игорь Дивеев.

Россия U21 - Болгария U21 - 2:0 (1:0)

Голы: Глушенков, 1 - 1:0, Дивеев, 65 - 2:0.

Россия U21: Сафонов, Рассказов, Круговой, Дивеев, Евгеньев, Кучаев (Уткин, 62), Обляков, Глушенков (Голубев, 90), Умяров (Глебов, 78), Лесовой (Ломовицкий, 46), Игнатьев (Сулейманов, 62).

Болгария U21: Наумов, Антов, П.Христов, Томбак (Чандаров, 66), Лясков, А.Христов, Юруков (Стефанов, 84), Найденов, Йорданов (Димитров, 67), Иванов (Илиев, 78), Крастев.

Россияне набрали 17 очков и продолжает уверенно возглавлять свою группу.

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