Молодежная сборная России обыграла Сербию
Молодежная сборная России в первом матче отбора Евро-2021 обыграла Сербию.
В составе победителей голом отметился защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
Россия U21 - Сербия U21 - 1:0 (1:0)
Гол: Дивеев, 20.
Россия U21: Сафонов, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Калугин, Степанов, Ломовицкий (Лесовой, 90+1), Обляков, Умяров, Кучаев (Грулев, 71), Чалов (Игнатьев, 80).
Сербия U21: М.Илич, Терзич, Павлович, С.Маркович (Златанович, 69), Деветак, Аджич (Бирманчевич, 64), И.Илич, Петрович (Машович, 57), Л.Илич, Влахович (Тедич, 57), Йовелич (Рачич, 64
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