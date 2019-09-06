Молодежная сборная России обыграла Сербию

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Молодежная сборная России обыграла Сербию

Молодежная сборная России в первом матче отбора Евро-2021 обыграла Сербию.

В составе победителей голом отметился защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

Россия U21 - Сербия U21 - 1:0 (1:0)

Гол: Дивеев, 20.

Россия U21: Сафонов, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Калугин, Степанов, Ломовицкий (Лесовой, 90+1), Обляков, Умяров, Кучаев (Грулев, 71), Чалов (Игнатьев, 80).

Сербия U21: М.Илич, Терзич, Павлович, С.Маркович (Златанович, 69), Деветак, Аджич (Бирманчевич, 64), И.Илич, Петрович (Машович, 57), Л.Илич, Влахович (Тедич, 57), Йовелич (Рачич, 64

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