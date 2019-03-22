Молодежная сборная России обыграла Швецию в товарищеском матче

Теги россия до 21 года

Молодежная сборная России обыграла Швецию в товарищеском матче

Молодежная сборная России U21 добилась победы над Швецией в товарищеском матче. Победу россиянам принесли голы Ивана Игнатьев и Магомеда-Шапи Сулейманова.

Россия (U-21) – Швеция (U-21) – 2:0 (2:0)
Голы: Игнатьев, 18 - 1:0, Сулейманов, 45+1 - 2:0

Россия: Сафонов, Лысов, Калугин, Бородин, Голубев, Евгеньев, Ломовицкий, Уткин, Обляков, Игнатьев, Сулейманов.

Не пропустите: Сборная России вылетела в Астану. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Голландский форвард, который смог! Рассказываем об одном из главных открытий Бундеслиги Вауте Вегхорсте

Голландский форвард, который смог! Рассказываем об одном из главных открытий Бундеслиги Вауте Вегхорсте

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 41
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
4 Краснодар Краснодар 20 35
5 Спартак Москва Спартак Москва 20 33
6 Ростов Ростов 20 29
7 Рубин Рубин 20 28
8 Ахмат Ахмат 20 27
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 27
10 Оренбург Оренбург 19 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 20 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов