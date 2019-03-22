Молодежная сборная России обыграла Швецию в товарищеском матче

Молодежная сборная России U21 добилась победы над Швецией в товарищеском матче. Победу россиянам принесли голы Ивана Игнатьев и Магомеда-Шапи Сулейманова.

Россия (U-21) – Швеция (U-21) – 2:0 (2:0)

Голы: Игнатьев, 18 - 1:0, Сулейманов, 45+1 - 2:0

Россия: Сафонов, Лысов, Калугин, Бородин, Голубев, Евгеньев, Ломовицкий, Уткин, Обляков, Игнатьев, Сулейманов.

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