Молодежная сборная России обыграла Швецию в товарищеском матче
Молодежная сборная России U21 добилась победы над Швецией в товарищеском матче. Победу россиянам принесли голы Ивана Игнатьев и Магомеда-Шапи Сулейманова.
Россия (U-21) – Швеция (U-21) – 2:0 (2:0)
Голы: Игнатьев, 18 - 1:0, Сулейманов, 45+1 - 2:0
Россия: Сафонов, Лысов, Калугин, Бородин, Голубев, Евгеньев, Ломовицкий, Уткин, Обляков, Игнатьев, Сулейманов.
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|19
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|19
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|Динамо Москва
|20
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|Урал
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|20
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|11