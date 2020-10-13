Молодежная сборная России переиграла Латвию и гарантировала себе путевку на Евро-2021

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Молодежная сборная России переиграла Латвию и гарантировала себе путевку на Евро-2021

Молодежная сборная России разгромила команду Латвии в отборочном матче Евро-2021.

В составе россиян голами отметились Константин КучаевРоман ЕвгеньевДаниил Лесовой и Александр Ломовицкий.

Благодаря этой победе сборная России гарантировать себе выход в финальный этап молодежного чемпионата Европы.

Латвия U21 - Россия U21 - 1:4 (0:1)

Голы: Кучаев, 28 - 0:1, Евгеньев, 51 - 0:2, Лесовой, 55 - 0:3, Ломовицкий, 85 - 0:4, Лузиньш, 90+4 - 1:4.

Латвия U21: Пуриньш, Балодис, Бирка, Минкевичс, Озолишьш, Савельев, Зеленков (Варславанс, 58), Гринбергс (Дашкевич, 58. Кипстс, 83), Соловейчик, Тонишев (Лузиньш, 83), Кокинс (Скопенко, 74).

Россия U21: Максименко, Евгеньев, Маслов, Лесовой (Уткин, 65), Глебов (Игнатьев, 81), Голубев, Кучаев (Ломовицкий, 65), Грулев (Макаров, 81), Обляков, Тикнизян, Чалов (Сулейманов, 68).

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