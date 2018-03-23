Молодежная сборная России победила Македонию благодаря дублю Мелкадзе
В матче отборочного турнира Евро-2019 молодежная сборная России в концовке вырвала победу над Македонией. Решающий гол в компенсированное время забил Зелимхан Бакаев. Также дублем отметился Георгий Мелкадзе, еще один мяч на счету Ивана Облякова.
Македония U21 - Россия U21 - 3:4 (1:2)
Голы: Обляков, 25 - 0:1, Мелкадзе, 37 - 0:2, Аманович, 41 (с пенальти) - 1:2, Петковски, 64 - 2:2, Мелкадзе, 69 - 2:3, Аманович, 86 - 3:3, Бакаев, 90+4 - 3:4
Македония: Янков, Попзлатанов, Садики, Аманович, Аломерович, Стояновски, Здравковски, Джорджев, Исени (Йевтоски, 89), Бабунски, Петковски (Абаз, 70).
Россия: Обухов, Рассказов, Чернов, Довбня, Лысов (Шанбиев, 76), Зуев (Гулиев, 74), Обляков, Ланин, Жигулев, Макаров (Бакаев, 63), Мелкадзе.
Положение в группе 7: Сербия - 15 (5), Россия - 13 (6), Австрия - 9 (5), Армения - 7 (7), Гибралтар - 3 (6), Македония - 3 (5). | http://soccernews.ru
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