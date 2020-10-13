Молодежная сборная России показала фото из раздевалки после выхода на Евро-2021

Теги россия до 21 года

Молодежная сборная России показала фото из раздевалки после выхода на Евро-2021

Пресс-служба сборной России поделилась фотографией из раздевалки молодежной команды, которая обеспечила себе попадание в финальную стадию чемпионата Европы 2021 года благодаря победе над сборной Латвии (4:1).

"Кадр дня. Максимальная радость. Поздравляем молодёжку с долгожданным выходом на Евро", - говорится в официальном Twitter сборной России.

Победу российской молодежке принесли голы Константина Кучаева, Романа Евгеньева, Даниила Лесового и Александра Ломовицкого.

Не пропустите: Валерий Газзаев высказался о выходе молодежки на Евро-2021. | http://soccernews.ru
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