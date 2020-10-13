Молодежная сборная России показала фото из раздевалки после выхода на Евро-2021
Пресс-служба сборной России поделилась фотографией из раздевалки молодежной команды, которая обеспечила себе попадание в финальную стадию чемпионата Европы 2021 года благодаря победе над сборной Латвии (4:1).
"Кадр дня. Максимальная радость. Поздравляем молодёжку с долгожданным выходом на Евро", - говорится в официальном Twitter сборной России.
Кадр дня. Максимальная радость. Поздравляем молодёжку с долгожданным выходом на Евро #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/O3KtnWpFEp— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2020
Победу российской молодежке принесли голы Константина Кучаева, Романа Евгеньева, Даниила Лесового и Александра Ломовицкого.
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