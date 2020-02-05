Молодежная сборная России показала, как выглядели футболисты в детстве

Пресс-служба сборной России опубликовала в Instagram детские фотографии игроков молодежной команды.

"Самая милая подборка дня. Пишите в комментариях - кого из молодежки узнали в этих сорванцах", - говорится в описании поста.

Оказались выложены фотографии Александра Максименко и Наиля Умарова (оба - "Спартак"), Магомеда-Шапи Сулейманова и Дениса Адамова (оба - "Краснодар"), Федора Чалова (ЦСКА) и Алексея Татаева ("Млада Болеслав").

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