Молодежная сборная России показала, как выглядели футболисты в детстве
Пресс-служба сборной России опубликовала в Instagram детские фотографии игроков молодежной команды.
"Самая милая подборка дня. Пишите в комментариях - кого из молодежки узнали в этих сорванцах", - говорится в описании поста.
Оказались выложены фотографии Александра Максименко и Наиля Умарова (оба - "Спартак"), Магомеда-Шапи Сулейманова и Дениса Адамова (оба - "Краснодар"), Федора Чалова (ЦСКА) и Алексея Татаева ("Млада Болеслав").
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|Команда
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|О
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|19
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|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
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|4
|ЦСКА Москва
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|Арсенал Тула
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|19
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|Спартак Москва
|19
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|Тамбов
|19
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|19
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