Молодежная сборная России прекратила борьбу за выход на Чемпионат Европы

В заключительном матче отборочного турнира к молодежному Чемпионату Европы сборная России U-21 в гостях уступила сверстникам из Австрии.

Австрия U-21 - Россия U-21 - 3:2

Голы: Грбич, 13 - 1:0, Чалов, 14 - 1:1, Вольф, 48 - 2:1, Чалов, 52 - 2:2, Якупович, 75 - 3:2.

Россия: Максименко, Рассказов, Чернов, Фомин, Лысов, Жигулев (Гулиев, 80), Коновалов, Обляков (Мелкадзе, 46), Ахметов (Пантелеев, 85), Бакаев, Чалов.

В итоге подопечные Евгения Бушманов финишировали третьими в своей отборочной группе. Выше россиян в турнирной таблице оказались команды Сербии и Австрии.

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