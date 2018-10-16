Молодежная сборная России прекратила борьбу за выход на Чемпионат Европы
В заключительном матче отборочного турнира к молодежному Чемпионату Европы сборная России U-21 в гостях уступила сверстникам из Австрии.
Австрия U-21 - Россия U-21 - 3:2
Голы: Грбич, 13 - 1:0, Чалов, 14 - 1:1, Вольф, 48 - 2:1, Чалов, 52 - 2:2, Якупович, 75 - 3:2.
Россия: Максименко, Рассказов, Чернов, Фомин, Лысов, Жигулев (Гулиев, 80), Коновалов, Обляков (Мелкадзе, 46), Ахметов (Пантелеев, 85), Бакаев, Чалов.
В итоге подопечные Евгения Бушманов финишировали третьими в своей отборочной группе. Выше россиян в турнирной таблице оказались команды Сербии и Австрии.
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