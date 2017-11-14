Молодежная сборная России проиграла Италии

В товарищеском матче сборная России потерпела поражение от Италии. Счет открыл Даниэле Верде, но затем Николай Рассказов и Зелимхан Бакаев вывели россиян вперед. Впрочем сначала положение выравнял Витторио Париджини, а победу хозяевам принес Риккардо Орсолини.

Италия - Россия - 3:2 (1:1)

Голы: Верде, 13 - 1:0, Рассказов, 45 - 1:1, Бакаев, 72 - 1:2, Париджини, 78 - 2:2, Орсолини, 90+4 - 3:2

Италия: Аудеро (Скуффет, 46), Пеццелла (Феличиоли, 68), Капрадосси, Дикманн, Романья, Барелла, Мандрагора (Мурджа, 68), Депаоли (Париджини, 61), Верде (Орсолини, 61), Бонаццоли (Фавилли, 68), Кутроне

Россия: Лещук, Чернов, Рассказов (Калугин, 86), Лысов, Довбня, Фомин (Кучаев, 58), Ланин, Жигулев (Чалов, 71), Обляков (Зуев, 58) , Бакаев, Мелкадзе (Жамалетдинов, 71)

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