Молодежная сборная России проиграла Польше в отборочном матче к Евро-2021

Теги польша до 21 годароссия до 21 года

Молодежная сборная России проиграла Польше в отборочном матче к Евро-2021

Молодежная сборная России проиграла Польше (0:1) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2021.

Победный гол на 61-й минуте встречи забил хавбек сборной Польши Патрик Дзичек.

Польша U21 - Россия U21 - 1:0 (0:0)

Гол: Дзичек, 61 - 1:0.

Россия занимает 1 место в турнирной таблице, набрав 17 баллов. Польша с 16 очками расположилась на 2 позиции.

Не пропустите: Шунин подвёл итоги матчей сборной России в Лиге Наций| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду забил 100-й гол за сборную Португалии

Роналду забил 100-й гол за сборную Португалии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов