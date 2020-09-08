Молодежная сборная России проиграла Польше в отборочном матче к Евро-2021

Молодежная сборная России проиграла Польше (0:1) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2021.

Победный гол на 61-й минуте встречи забил хавбек сборной Польши Патрик Дзичек.

Польша U21 - Россия U21 - 1:0 (0:0)

Гол: Дзичек, 61 - 1:0.

Россия занимает 1 место в турнирной таблице, набрав 17 баллов. Польша с 16 очками расположилась на 2 позиции.

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