Молодежная сборная России проиграла Сербии

В матче отборочного турнира молодежного Чемпионата Европы-2019 Сборная России в гостях уступила Сербии. После этого матча россияне опустились на третью строчку в группе.

Сербия – Россия – 3:2 (2:2)

Голы: Пантич, 14 - 1:0, Жемалетдинов, 26 - 1:1, Йович, 33 - 2:1, Мелкадзе, 42 - 2:2, Йович, 60 - 3:2.

Сербия: Радунович, Стеванович, Йованович, Миленкович, Богосавац, Пантич (Машович, 64), Лукич (Месарович, 86), Груич, Радоньич (Пантович, 78), Йович, Живкович.

Россия: Митрюшкин, Рассказов, Лихачев, Чернов, Шакуро, Жемалетдинов (Жамалетдинов, 82), Гулиев (Чалов, 78), Ланин, Жигулев, Обляков (Бакаев, 71), Мелкадзе.

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