Молодежная сборная России проиграла Венгрии
Молодежная сборная России U21 в товарищеском матче проиграла команде Венгрии U21 со счетом 0:2. Победу венграм принесли голы Норберта Сендреи и Тамаша Киша.
Венгрия U21 - Россия U21 - 2:0 (0:0)
Голы: Сендреи, 52 (с пенальти) - 1:0, Киш, 90 - 2:0
Россия: Максименко, Голубев, Степанов (Игнатов, 63), Татаев, Тикнизян, Маслов, Ломовицкий (С. Бакаев, 63), Глебов, Макаров (Рыбчинский, 63), Куликов (Ненахов, 46), Игнатьев.
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