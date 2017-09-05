Молодежная сборная России разгромила Гибралтар

В матче отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2019 сборная России крупно победила Гибралтар.

Россия - Гибралтар - 3:0 (1:0)

Голы: Зуев, 44 - 1:0, Гулиев, 71 - 2:0, Чалов, 89 - 3:0

Россия: Митрюшкин, Рассказов (Баринов, 76), Чернов, Лихачев, Шакуро (Бакаев, 67), Жигулев, Ланин (Чалов, 54), Гулиев, Обляков, Мелкадзе, Зуев.

Гибралтар: Бэнда, Бритто, Эннесли, Санчес (Бакстон, 74), Крисп, Винет, Бэллэнтайн, Торилья, Эрнандес, Писарро (Эспиноса, 83), Исола (Консильеро, 58).

Благодаря этой победе россияне как минимум на сутки вышли на первое место в своей группе.

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