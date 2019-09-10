Молодежная сборная России сыграла вничью с Болгарией

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Молодежная сборная России сыграла вничью с Болгарией

Молодежная сборная России сыграла вничью с Болгарией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021.

Болгария - Россия - 0:0

Россия: Максименко, Степанов, Дивеев, Калугин, Рассказов, Евгеньев, Ломовицкий (Игнатьев, 63), Обляков, Кучаев (Лесовой, 46), Умяров, Чалов.

В 3 туре отбора Россия сыграет с Польшей, встреча состоится 11 октября.

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