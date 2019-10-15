Молодёжная сборная России уничтожила Эстонию в отборе Евро-2021

В рамках четвёртого тура отбора Евро-2021 молодёжная сборная России в гостях разгромила сверстников из Эстонии со счётом 5:0.

Голы в этом матче забивали Фёдор Чалов, Иван Обляков, Данил Глебов, Данил Круговой и Никита Калугин.

Эстония U-21 – Россия U-21 - 0:5

Голы: Чалов, 26 (пенальти) - 0:1, Обляков, 35 - 0:2, Глебов, 65 - 0:3, Круговой, 69 - 0:4, Калугин, 75 - 0:5.

Россия U-21: Сафонов, Калугин, Дивеев, Круговой, Евгеньев, Глушенков, Ломовицкий (Кучаев, 63), Умяров (Глебов, 63), Обляков (Голубев, 79), Сулейманов (Грулев, 74), Чалов (Уткин, 74).

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