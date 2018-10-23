Молодёжная сборная России уволила главного тренера

Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов уволен со своего поста, сообщает официальный сайт РФС.

"Сегодня Российский футбольный союз и члены тренерского штаба молодёжной сборной России во главе с Евгением Бушмановым достигли договорённости о расторжении контрактов по соглашению сторон. Данное решение принято в том числе и по итогам заседания Технического комитета РФС, на котором результаты выступления молодёжной сборной России в отборочном цикле Чемпионата Европы 2019 года признаны неудовлетворительными" - говорится в заявлении союза.

Отметим, что 46-летний Бушманов возглавлял российскую молодёжку с 2017 года. Кто станет его преемником, пока неизвестно.

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