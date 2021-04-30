Молодёжная сборная России узнала соперников по июньским товарищеским матчам

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Молодёжная сборная России узнала соперников по июньским товарищеским матчам

Фото инстаграм молодежной сборной России

Стало известно, с кем сыграет молодёжная сборная России во время ближайшего учебно-тренировочного сбора.

Соперниками подопечных Михаила Галактионова станут Болгария и Сербия, сообщает официальный сайт РФС.

Россияне сыграют с болгарами 3 июня в Софии, а с сербами - 6 июня в Белграде.

Напомним, что российская молодёжка уже вылетела с Евро-2021, поэтому в первый месяц лета не примет участие в плей-офф турнира.

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