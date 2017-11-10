Молодёжная сборная России в гостях переиграла сверстников из Армении

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Молодёжная сборная России в гостях переиграла сверстников из Армении

В рамках квалификации Евро-2019 молодёжная сборная России на выезде взяла верх над сверстниками из Армении.

Армения U-21 – Россия U-21 - 1:2

Голы: Бакаев, 24 - 0:1, Зуев, 48 - 0:2, Егиазарян, 69 - 1:2.

Армения U-21: Авагян, Акопян (Аракелян, 66), Петросян, Карташян, Хамбарджумян, Вартанян (Агекян, 51), Айрапетян, Егиазарян (Маргарян, 76), Аветисян, Кочарян, Саргсян.

Россия U-21: Лещук, Шакуро, Рассказов, Чернов, Ланин, Зуев (Жемалетдинов, 69), Жигулев, Бакаев, Обляков (Фомин, 83), Мелкадзе (Чалов, 65), Лихачев.

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