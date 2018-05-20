Молодежная сборная России в меньшинстве разгромила Кипр в товарищеском матче

Сегодня в товарищеском матче молодежная сборная России в меньшинстве разгромила сверстников из Кипра.

Россия U-21 - Кипр U-21 - 3:0

Голы: Обляков, 72 - 1:0, Мелкадзе, 82 - 2:0, Макаров, 85 - 3:0.

Россия U-21: Мелихов, Довбня, Жигулев, Зуев (Бакаев, 60), Ланин, Лысов (Гогличидзе, 46), Мелкадзе (Гасилин, 85), Обляков (Макаров, 77), Фомин, Чернов, Шанбиев.

Удаление: Довбня, 41.

Напомним, Игнашевич рассказал, как воспринял вызов в сборную. | soccernews.ru