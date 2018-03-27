Молодежная сборная России в отборочном матче к Чемпионату Европы разгромила Гибралтар
Молодежная сборная России в отборочном матче к Чемпионату Европы U-21 разгромила команду Гибралтара.
Гибралтар U-21 - Россия U-21 - 0:5
Голы: Мелкадзе, 39 - 0:1, Мелкадзе, 45+1 - 0:2, Барнетт, 64 - 0:3 (автогол), Мелкадзе, 69 - 0:4, Тугарев, 81 - 0:5.
Россия U-21: Обухов, Рассказов, Довбня, Чернов, Шанбиев, Гулиев (Кучаев, 53), Бакаев (Тугарев, 73), Пантелеев, Жигулев, Зуев (Макаров, 65), Мелкадзе.
Напомним, первая сборная России в товарищеском матче уступила Франции. | soccernews.ru
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