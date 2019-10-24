Молодежная сборная России забила 7 голов в ворота Сан-Марино

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Молодежная сборная России забила 7 голов в ворота Сан-Марино

Юношеская сборная России разгромила Сан-Марино, забив 7 голов сопернику, в рамках отбора Евро-2020.

В составе победителей хет-трик оформил Магомедхабиб Абдулсаламов, по голу забили Арсен Захарян, Артем Соколов, Виталий Шитов и Гаррик Левин.

Чемпионат Европы до 17 лет. Квалификация. Первый этап

Россия U17 - Сан-Марино U17 - 7:0 (3:0)

Голы: Захарян, 11 - 1:0, Соколов, 12 - 2:0 Шитов, 44 - 3:0, Абдулсаламов, 76 - 4:0, Абдулсаламов, 79 - 5:0, Абдулсаламов, 84 (пенальти) - 6:0, Левин, 86 - 7:0.

Россия с 3 очками занимает 1 место в турнирной таблице.

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