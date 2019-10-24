Молодежная сборная России забила 7 голов в ворота Сан-Марино
Юношеская сборная России разгромила Сан-Марино, забив 7 голов сопернику, в рамках отбора Евро-2020.
В составе победителей хет-трик оформил Магомедхабиб Абдулсаламов, по голу забили Арсен Захарян, Артем Соколов, Виталий Шитов и Гаррик Левин.
Чемпионат Европы до 17 лет. Квалификация. Первый этап
Россия U17 - Сан-Марино U17 - 7:0 (3:0)
Голы: Захарян, 11 - 1:0, Соколов, 12 - 2:0 Шитов, 44 - 3:0, Абдулсаламов, 76 - 4:0, Абдулсаламов, 79 - 5:0, Абдулсаламов, 84 (пенальти) - 6:0, Левин, 86 - 7:0.
Россия с 3 очками занимает 1 место в турнирной таблице.
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|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3