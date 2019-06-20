 Молодежный Евро-2019: Испания обыграла Бельгию, Италия уступила Польше

Завершились два матча второго тура молодежного чемпионата Европы, который проходит в Италии.

Сборная Испании обыграла Бельгию, Италия потерпела поражения от Польши.

Испания – Бельгия - 2:1 (1:1)

Голы: Ольмо, 6 - 1:0, Борнаув, 24 - 1:1, Форнальс, 89 - 2:1

Италия – Польша - 0:1 (0:1)

Гол: Белик, 40 - 0:1

Положение команд: Польша - 6, Италия, Испания - 3, Бельгия - 0.

В последнем туре группового этапа Испания сыграет с Польшей, Италия встретится с Бельгией. Матчи состоятся 22 июня.

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