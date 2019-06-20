Молодежный Евро-2019: Испания обыграла Бельгию, Италия уступила Польше
Завершились два матча второго тура молодежного чемпионата Европы, который проходит в Италии.
Сборная Испании обыграла Бельгию, Италия потерпела поражения от Польши.
Испания – Бельгия - 2:1 (1:1)
Голы: Ольмо, 6 - 1:0, Борнаув, 24 - 1:1, Форнальс, 89 - 2:1
Италия – Польша - 0:1 (0:1)
Гол: Белик, 40 - 0:1
Положение команд: Польша - 6, Италия, Испания - 3, Бельгия - 0.
В последнем туре группового этапа Испания сыграет с Польшей, Италия встретится с Бельгией. Матчи состоятся 22 июня.
Не пропустите: Италия обыграла Испанию в стартовом матче молодежного чемпионата Европы. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1