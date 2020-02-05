Молодежный состав "Ливерпуля" обыграл "Шрусбери" в Кубке Англии

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Молодежный состав "Ливерпуля" обыграл "Шрусбери" в Кубке Англии

"Ливерпуль" в матче 1/16 финала Кубка Англии победил "Шрусбери Таун" со счетом 1:0. Мерсисайдцы играли молодежным составом по решению главного тренера Юргена Клоппа. Единственный гол в матче в свои ворота забил защитник гостей Ро-Шоу Уильямс.

В 1/8 финала "Ливерпуль" встретится с "Челси".

"Ливерпуль" – "Шрусбери" - 1:0 (0:0)
Гол: Уильямс, 75 (автогол) - 1:0

"Ливерпуль": Келлехер, Уильямс, Хувер, ван дер Берг, Кларксон (Бойс, 90), Льюис, Кэйн, Чиривелья, Джонс, Миллар (Харди, 82), Эллиот.

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Дмитрий Владимирович
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