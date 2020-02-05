Молодежный состав "Ливерпуля" обыграл "Шрусбери" в Кубке Англии
"Ливерпуль" в матче 1/16 финала Кубка Англии победил "Шрусбери Таун" со счетом 1:0. Мерсисайдцы играли молодежным составом по решению главного тренера Юргена Клоппа. Единственный гол в матче в свои ворота забил защитник гостей Ро-Шоу Уильямс.
В 1/8 финала "Ливерпуль" встретится с "Челси".
"Ливерпуль" – "Шрусбери" - 1:0 (0:0)
Гол: Уильямс, 75 (автогол) - 1:0
"Ливерпуль": Келлехер, Уильямс, Хувер, ван дер Берг, Кларксон (Бойс, 90), Льюис, Кэйн, Чиривелья, Джонс, Миллар (Харди, 82), Эллиот.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18