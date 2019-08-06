Молодежный состав "Зенита" обыграл "Барселону"

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Молодежный состав "Зенита" обыграл "Барселону"

Молодежный состав "Зенита" в товарищеском матче обыграл "Барселону" (U19). Поединок состоялся в Санкт-Петербурге и завершился победой российского клуба со счетом 1:0.

Стоит отметить, что молодежку каталонского клуба тренирует Виктор Вальдес.

"Зенит" мол – Барселона U19 – 1:0 (1:0)
Гол: Бачинский, 30 - 1:0

Не пропустите: Головин заявил о готовности отказать "Реалу" и "Барселоне". | http://soccernews.ru
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